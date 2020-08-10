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Экономика

За первые 10 дней августа экспорт сократился на 23,6%

Write: 2020-08-11 11:05:32Update: 2020-08-11 11:06:39

За первые 10 дней августа экспорт сократился на 23,6%

Photo : YONHAP News

За период с 1 по 10 августа южнокорейский экспорт составил 8 млрд 700 млн долларов, сократившись на 23,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили во вторник в Таможенном управлении. Среднесуточный экспорт уменьшился за тот же период на 12,7%, составив 1 млрд 250 млн долларов. Экспорт полупроводников уменьшился  на 6,8%, нефтехимической продукции – на 46%, оборудования для беспроводной связи - на 44%. Поставки в Китай сократились на 11%, в  США - на 22%. Импорт за первые 10 дней августа составил 10 млрд 600 млн долларов, сократившись на 24,3% в годовом исчислении. Причиной сложившейся ситуации стала глобальная пандемия COVID-19, в результате которой нарушились торговля и производство. Более 180 стран и территорий сохраняют ограничения на въезд.
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