Число новых случаев COVID-19 вновь превысило 30

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По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, за сутки 10 августа в стране выявлены 34 новых случая COVID-19. Общее число инфицированных с момента обнаружения вируса на территории страны составило 14.660 человек. 19 случаев инфекции выявлены в столичном регионе: 6 – в Сеуле, 13 – в провинции Кёнгидо. 9 заболевших обнаружены в Пусане, 2 – в провинции Чхунчхон-Намдо, 1 – в провинции Чолла-Пукто, 3 - на карантинных контрольно-пропускных пунктах при въезде в страну. Беспокойство медиков вызывает рост числа очагов COVID-19 внутри страны, многие из которых связаны с церквями. Более 30-ти случаев заболевания связаны с церковью в Кояне провинции Кёнгидо, более 20-ти – с другой церковью в Кояне, по меньшей мере 8 – с церковью в Кимпхо провинции Кёнгидо. Количество умерших не увеличилось, составляя по-прежнему 305 человек. Уровень смертности - 2,08%. 71 человек завершил лечение, и общее число вылечившихся составило 13.729 человек. Продолжают лечение 626 человек.