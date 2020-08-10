Германия приветствует участие РК в саммите «Большой семёрки»

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Германия приветствует участие РК в предстоящем саммите «Большой семёрки». Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас после состоявшихся в понедельник в Берлине переговоров со своей южнокорейской коллегой Кан Гён Хва. В «Большую семёрку» входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США. Идея её расширения была выдвинута в мае президентом США Дональдом Трампом, который в этом году председательствует в организации. Он сказал, что хочет пригласить на следующий осенний саммит группы РК, Австралию, Индию и Россию. Кан Гён Хва ответила, что Сеул приветствует приглашение и будет активно участвовать в саммите. Главы МИД РК и Германии провели второй «стратегический диалог» по широкому кругу вопросов, включая совместное участие в ликвидации экономических последствий пандемии COVID-19. Они согласились с необходимостью создания справедливой многосторонней системы восстановления мировой экономики. Министры также обсудили ситуацию на Корейском полуострове. Маас отметил усилия Сеула по улучшению отношений с Пхеньяном и согласился с необходимостью мирного решения северокорейской ядерной проблемы посредством диалога. Южнокорейская сторона обратилась к Германии с просьбой поддержать кандидатуру Ю Мён Хи на пост главы Всемирной торговой организации. Министры договорились провести следующий «стратегический диалог» в Сеуле.