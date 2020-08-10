Политические силы – за четвёртый дополнительный бюджет

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Поскольку муссонные дожди продолжаются, а ущерб экономике и гражданам страны увеличивается, политические партии поддерживают принятие четвёртого дополнительного бюджета. Председатель правящей Демократической партии Тобуро Ли Хэ Чхан выразил намерение обсудить вопрос о принятии бюджета на экстренном заседании руководства партии и правительства. Политики опасаются, что имеющегося резервного фонда объёмом 2 трлн вон или 1 млрд 680 млн долларов будет недостаточно для восстановления пострадавших объектов. Тем более, что часть этих средств должна быть направлена на поддержку страхования занятости. В пользу принятия четвёртого дополнительного бюджета высказывается также оппозиционная Объединённая партия будущего, ссылаясь на недостаточный объём резервного фонда. Такого же мнения придерживается и Партия справедливости. Между тем, ряд экспертов выступают против данной меры, поскольку в случае необходимости можно использовать резервные фонды, имеющиеся в регионах. Их общий объём составляет 3 трлн вон (2,5 млрд долларов).