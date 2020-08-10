США не планируют сокращать свои войска в РК в ближайшее время

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Администрация США не планирует в ближайшее время сокращать численность своих войск, размещённых на юге Корейского полуострова. Об этом говорится в статье, которую опубликовал в понедельник в журнале American Conservative Гарри Казианис из Центра национальных интересов, аналитической организации, расположенной в Вашингтоне. Цитируя представителей Белого дома и Пентагона, Казианис сказал, что, несмотря на сообщение Wall Street Journal о том, что Пентагон представил Белому дому варианты сокращения американского военного присутствия в РК, пока соответствующие планы не разрабатываются. Что касается подозрений в использовании Вашингтоном угрозы сокращения войск в качестве «тактики давления» на Сеул, то Казианис напомнил о возможных неприятных последствиях подобной тактики.