В первом полугодии в РК рекордный бюджетный дефицит

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В первой половине текущего года в РК зафиксирован рекордный бюджетный дефицит. По данным министерства планирования и финансов, доходы правительства за период с января по июнь составили 226 трлн вон (191 млрд долларов). Это на 11% меньше показателя прошлого года. Государственные расходы за указанный период выросли на 10%, составив 316 трлн вон (267 млрд долларов). Дефицит составил 90 трлн (76 млрд долларов). Ситуация вызвана тем, что налоговые поступления резко сократились, а государственные расходы на смягчение экономических последствий пандемии COVID-19 увеличились. Налоговые поступления сократились на 18%. При этом поступления от корпоративного налога составили лишь 45,5%, а налога на прибыль - 46,2% целевого показателя. Рост государственных расходов связан с принятием дополнительных бюджетов, выплатами населению пособий на борьбу с последствиями COVID-19 и резким ростом обращений за пособием по безработице.