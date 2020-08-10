В результате проливных дождей более 7,5 тыс. человек остались без крова

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Как сообщили в Центральном штабе по противодействию стихийным бедствиям и катастрофам, по состоянию на 6 часов утра вторника, в результате проливных дождей 7.512 жителей одиннадцати городов и провинций РК вынужденно покинули свои дома из-за угрозы их подтопления и обрушения. Число пострадавших не изменилось по сравнению с предыдущим днём: 31 человек погиб, 11 пропали без вести и 8 получили ранения. По всей стране затоплено более 27 тыс. гектаров сельхозугодий. Повреждены более 20 тыс. государственных и частных объектов, примерно половина из них восстановлена. Сильные дожди периодически вызывают остановку поездов и закрытие отдельных участков автодорог. Девятый день подряд в стране поддерживается самый высокий, третий уровень реагирования на чрезвычайные ситуации.