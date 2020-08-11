Ситуация в сфере занятости улучшается третий месяц подряд

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Ситуация в сфере занятости в период с мая текущего года улучшается. Об этом 12 августа сообщил вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги. Соответствующий пост в Facebook был сделан сразу после опубликования Национальным статистическим управлением доклада в сфере трудоустройства за июль. Хон Нам Ги указал на сохранение трудностей, с которыми столкнулся рынок труда в период после начала пандемии коронавируса. При этом он отметил, что спад количества трудоустроенных в сравнении с прошлогодними показателями ослабляется на протяжении последних трёх месяцев. Между тем, число занятых в сфере гостиничного и ресторанного бизнесов сократилось на 225 тыс. человек, что свидетельствует о трудностях в сфере услуг, требующей постоянного личного контакта между людьми, - сообщает Хон Нам Ги. Он особо отметил медленные темпы улучшения занятости молодёжи. Вице-премьер добавил, что последствия продолжительных ливней также оказали отрицательное влияние на ситуацию с трудоустройством. В настоящее время правительство внимательно следит за развитием ситуации и прикладывает все усилия для скорейшей стабилизации рынка труда, - добавил Хон Нам Ги.