Ю Мён Хи: ВТО не справляется со своими задачами

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Директор департамента торговой политики министерства промышленности, торговли и энергетики РК Ю Мён Хи заявила, что создаст из Всемирной торговой организации более устойчивый и гибкий международный орган, если будет избрана на пост следующего главы ВТО. С таким заявлением она выступила 11 августа в ходе видеоконференции, организованной Вашингтонской ассоциацией международной торговли (WITA), отметив, что сегодня ВТО не справляется со своими задачами. По её словам, мировая торговля столкнулась с серьезными проблемами в связи с расцветом протекционизма, а система разрешения споров попросту парализована. Кризис, вызванный COVID-19, стал поводом задуматься о том, что необходимо для развития многосторонней торговой системы, - добавила она. В связи с этим, необходимо активизировать и восстановить ряд функций ВТО, среди которых проведение переговоров и разрешение спросов, - отметила Ю Мён Хи. Она подчеркнула, что сейчас в условиях пандемии коронавируса необходимо обеспечение прозрачности мер в сфере торговли, что является условием свободного движения товаров и услуг. Избирательная кампания будет проводиться по 6 сентября, после чего государства-члены ВТО в ходе двухмесячных консультаций выберут нового главу организации.