В результате дождей погибли 33 человека

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В результате продолжительных проливных дождей в РК зарегистрировано максимальное количество человеческих жертв после 2011 года. Начиная с 1 августа уже зафиксировано 33 погибших, 9 пропавших без вести и 8 раненных, всего - 50 человек. Как сообщили в Центральном штабе по противодействию стихийным бедствиям и катастрофам, 11 августа были обнаружены тела двух граждан, которые ранее числились среди пропавших без вести. Они были найдены в уезде Тамян-гун провинции Чолла-Намдо и в уезде Ымсон-гун провинции Чхунчхон-Пукто. В результате проливных дождей в общей сложности были эвакуированы более 7 тыс. человек. Многие из них до сих пор не могут вернуться в свои дома. Повреждены около 6 тыс. жилых домов, 6 тыс. теплиц, 2,5 тыс. животноводческих хозяйств и складов. По всей стране затоплено более 27 тыс. гектаров сельхозугодий. Правительство планирует дополнительно объявить некоторые регионы специальными зонами бедствия. На прошлой неделе в список вошли семь регионов.