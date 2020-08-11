Число новых случаев COVID-19 вновь превысило 50

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По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, за сутки 11 августа в стране выявлены 54 новых случая COVID-19. Общее число инфицированных с момента обнаружения вируса на территории страны составило 14.714 человек. 34 случая инфекции выявлены в столичном регионе: 15 – в Сеуле, 19 – в провинции Кёнгидо. 6 заболевших обнаружены в Кванчжу, 4 – в Пусане, по 1 – в Тэчжоне и провинции Чхунчхон-Намдо, 8 - на карантинных контрольно-пропускных пунктах при въезде в страну. Увеличивается число заражённых, связанных с церквями в столичном регионе, а также с экипажами морских судов и школой в Пусане. Усиливаются меры контроля за соблюдением противоэпидемических правил в местах проведения свадеб и похорон. Количество умерших не увеличилось, составляя по-прежнему 305 человек. Уровень смертности - 2,07%. 57 человек завершили лечение, и общее число вылечившихся составило 13.786 человек.