РК включена в группу 10 развитых стран с высокими темпами роста

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Среднегодовой рост десяти развитых стран, включая РК и Сингапур, в период с 2019 по 2024 гг. составит 1,76%. Такой прогноз изложен в совместном докладе Корейского центра международных финансов (KCIF), Citibank и консалтингового агентства Capital Economics. Сообщается, что среднегодовой рост мировой экономики в указанный период составит 2,63%. Это на 0,7% ниже предыдущего прогноза. В представленном докладе все государства были разделены на четыре категории. РК вместе с Гонконгом вошла в группу десяти развитых стран с высоким темпами роста. Китай и Индия вошли в группу из 65 развивающихся стран с высокими темпами роста с показателем 3,47%, а США и Великобритания - в группу 24 развитых стран с низкими темпами роста с результатом 1,07%. В Корейском центре международных финансов сообщили о возможном снижении ожидаемых темпов роста под влиянием пандемии коронавируса. Сотрудники центра отмечают необходимость в увеличении капиталовложений за счёт активизации частных инвестиций и в проведении финансовой политики, способствующей развитию передовых технологий.