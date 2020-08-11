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Правительство оценит эффективность плотин в борьбе с наводнениями

Write: 2020-08-12 15:42:40Update: 2020-08-12 16:13:46

Правительство оценит эффективность плотин в борьбе с наводнениями

Photo : YONHAP News

Правительство РК сформирует исследовательскую группу для проверки возможностей плотин на 4 главных реках страны по сдерживанию наводнений. В группу войдут представители министерства экологии, министерства сухопутных территорий и транспорта и независимые эксперты. Такое решение было принято в связи с рекордной длительностью сезона проливных дождей и сопутствующим ущербом. В рамках работы по борьбе с наводнениями министерство экологии занимается вопросами водных ресурсов, а министерство сухопутных территорий и транспорта - речными сооружениями. Сейчас в РК идут бурные споры о функциональности плотин в вопросе предотвращения наводнений. В этой связи президент РК Мун Чжэ Ин сказал, что нынешняя ситуация послужила толчком к подробному анализу роли плотин на 4 главных реках в борьбе с наводнениями. Глава государства призвал тщательно изучить данный вопрос.
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