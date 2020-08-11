Премьер-министр призвал медиков отказаться от забастовки

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Премьер-министр РК Чон Сэ Гюн призвал Корейскую медицинскую ассоциацию (KMA) отказаться от планов по проведению 14 августа забастовки. Об этом он заявил 12 августа в ходе заседания Центрального штаба по противодействию стихийным бедствиям и катастрофам. Глава правительства сказал, что массовые акции, ставящие под угрозу жизнь и безопасность граждан, не смогут получить общественного одобрения или поддержки. В этой связи Чон Сэ Гюн призвал ассоциацию как можно быстрее начать диалог с правительством. Он отметил, что власти уже выразили согласие с предложением организации о создании консультативного органа для обсуждения проблем, связанных с решением о расширении квоты на приём студентов в медицинские вузы. Чон Сэ Гюн также отметил, что в РК врачей гораздо меньше, чем в странах Организации экономического сотрудничества и развития. Он указал на значительный дисбаланс между регионами в вопросе предоставления медицинских услуг, поскольку более половины врачей работают в Сеуле и столичном регионе.