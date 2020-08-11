75% южнокорейцев участвуют в бойкоте японских товаров

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В РК уже целый год продолжается кампания по бойкотированию японских товаров, ставшая ответом на меры Токио по ограничению экспорта в Сеул. В настоящий момент к бойкоту присоединились 75% южнокорейцев. Об этом в среду сообщила Корейская телерадиовещательная рекламная корпорация. Наиболее высокий показатель участия отмечен среди респондентов в возрасте от 50 до 60 лет, а самая низкая отметка в возрастной группе от 20 до 30. 70% опрошенных заявили, что намерены и дальше поддерживать бойкот. Мужчины отказываются, в основном, от покупки японских алкоголя, цифровых устройств, фотоаппаратов и автомобилей, а женщины - от косметики и товаров первой необходимости. 69% респондентов заявили, что участие в бойкоте не доставляло им какого-либо дискомфорта в повседневной жизни. Опрос проводился с 13 по 16 июля среди 1 тыс. жителей страны в возрасте от 20 по 59 лет. Статистическая погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 3,1% при уровне достоверности 95%.