Правительство создаёт рабочие места для молодёжи

Photo : YONHAP News

Правительство РК намерено повысить занятость молодёжи путём внедрения 14 новых специальностей, которых не было раньше. Об этом 13 августа заявил вице-премьер, министр планирования и финансов Хон Нам Ги. Он отметил, что занятость среди молодёжи всё ещё находится на низком уровне. К новывм специальностям относятся такие как эксперт по строительству с применением "умных" технологий, техник по обслуживанию автомобилей будущего, специалист по воспитанию детей и другие. Планируется подготовить соответствующую законодательную базу, а также принять меры по подготовке кадров. Помимо этого, рассматривается вопрос внедрения 37 специальностей, которых ранее в РК не было, таких как аналитик больших данных по вопросам городского управления, оператор движения беспилотников и дронов. Путём поддержки социальных предприятий планируется к 2022 году создать 64 тыс. рабочих мест.