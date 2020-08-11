Ядерные объекты КНДР могли быть повреждены из-за наводнения

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Река Курёнган, протекающая неподалёку от северокорейских ядерных объектов в Ёнбёне, вышла из берегов. Об этом 12 августа сообщил американский информационный портал 38 North со ссылкой на спутниковые снимки от 6 августа. На них видно, что уровень воды в реке значительно поднялся по сравнению со снимками от 22 июля. Это говорит о сильнейшем наводнении. Несмотря на то, что северокорейские власти постоянно работают над укреплением берегов реки Курёнган, в этом году вряд ли удастся сдержать наводнение из-за аномальных климатических явлений. На снимках также видно, что плотина на реке оказалась затопленной. Согласно 38 North, есть вероятность того, что в результате наводнения повреждены электросеть ядерных объектов и трубопровод для подачи охлаждающей воды. Речь идёт о ядерном реакторе мощностью 5 мегаватт и экспериментальном легководном реакторе. Между тем, на спутниковых снимках, сделанных 8-11 августа, видно, что уровень воды в реке Курёнган снизился.