Разбирательство по делу организаций северокорейских беженцев продолжается

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В прошлом месяце министерство по делам воссоединения отозвало лицензии у двух общественных организаций северокорейских беженцев в связи с тем, что их деятельность привела к росту напряжённости на Корейском полуострове. Они, в частности, отправляли в КНДР воздушные шары с агитационными листовками и другими материалами пропагандистского характера. Одна из них, Организация северокорейских беженцев «Кхынсэм» занималась отправкой на Север пластиковых бутылок с рисом. Она подала в административный суд Сеула запрос о приостановлении исполнения распоряжения министерства, и 12 августа суд удовлетворил запрос организации. В суде посчитали, что отзыв лицензии может нанести непоправимый ущерб «Кхынсэм», в то время как приостановка исполнения решения министерства вряд ли окажет значительное влияние на общественное благосостояние. В министерстве по делам воссоединения выразили уважение к решению судебных властей и готовность обосновать в дальнейшем своё решение об отзыве лицензий.