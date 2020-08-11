12 августа в РК 56 новых случаев COVID-19

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По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, за сутки 12 августа в стране выявлены 56 новых случаев COVID-19. Общее число инфицированных с момента обнаружения вируса на территории страны составило 14.770 человек. 43 случая инфекции выявлены в столичном регионе: 26 – в Сеуле, 17 – в провинции Кёнгидо. По 2 заболевших обнаружены в Кванчжу, Пусане, в провинции Чолла-Пукто, по 1 – в Тэгу, Ульсане, провинции Чхунчхон-Намдо, Кёнсан-Намдо, 3 - на карантинных контрольно-пропускных пунктах при въезде в страну. Появились сообщения о заражённых сотрудниках сети ресторанов быстрого питания Lotteria. В связи с предстоящими выходными, которые продлятся три дня, власти призывают воздержаться от посещения каких-либо собраний и многолюдных мест. Количество умерших не увеличилось, составляя по-прежнему 305 человек. 31 человек завершил лечение, и общее число вылечившихся составило 13.817 человек.