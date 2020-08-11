Правительство может создать орган по контролю операций с недвижимостью

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12 августа прошло заседание министров по вопросу пресечения незаконных действий на рынке недвижимости. По мнению властей, особого внимания требует ситуация в столице и в городе Сэчжоне. Правящая партия и правительство работают над созданием надзорного органа для осуществления контроля за операциями с недвижимостью и отслеживания таких нарушений как ценовой сговор, неправомерный отказ в продлении контракта и т. п. Этот орган возьмёт на себя функции, которые распределены между несколькими различными структурами. В феврале министерство сухопутных территорий и транспорта создало рабочую группу по борьбе с незаконной деятельностью на рынке недвижимости, однако расследованием сделок с недвижимостью по всей стране и сбором информации в настоящее время занимаются всего лишь 14 человек. Председатель комитета Демократической партии Тобуро по стратегическому планированию Чин Сон Чжун предложил создать надзорную службу по вопросам недвижимости с полномочиями по проведению расследований по модели Комитета финансового контроля. Оппозиционная Объединённая партия будущего выступила против создания подобного надзорного органа, заявив, что правительство и правящая партия должны радикально пересмотреть политику в области недвижимости.