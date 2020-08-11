Правительство борется с ростом цен на сельхозпродукцию

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В РК из-за затянувшегося сезона муссонных дождей, обернувшихся значительным ущербом в разных сферах, отмечается рост цен на сельскохозяйственную продукцию. В этой связи 13 августа правительство провело заседание Экстренного штаба по вопросам экономики. Согласно данным правительства, в прошлом месяце цены на сельскохозяйственную продукцию, которые оставались стабильными в мае и июне, выросли на 4,9% в годовом исчислении. Правительство решило увеличить поставки продукции на рынок за счёт высвобождения запасов. Также запланированы различные скидочные акции, нацеленные на поддержку потребителей. На состоявшейся встрече также обсуждались способы создания рабочих мест и продвижения на зарубежные рынки южнокорейской сферы услуг K-service. В частности, правительство объявило о намерении сосредоточиться на развитии шести наиболее перспективных направлений K- service, среди которых контенты, здравоохранение и другие. Также решено приложить усилия, чтобы к 2025 году войти в первую десятку стран по экспорту услуг. Сейчас страна занимает 16 место в рейтинге. На эти цели правительство планирует выделить 4,6 трлн вон (3,9 млрд долларов) к 2023 году и активизировать усилия по созданию инфраструктуры для экспорта услуг.