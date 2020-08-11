Среднемесячная температура за июль впервые оказалась ниже июньской

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В этом году впервые в истории метеорологических наблюдений среднемесячная температура в июле (22,7 градуса) оказалась ниже, чем в июне (22,8 градуса). Об этом 13 августа сообщили в метеорологической администрации РК. Это объясняется сохранением холодного воздуха в верхних и нижних слоях атмосферы вокруг Корейского полуострова. Средняя температура с января по июль в этом году оказалась третьей по величине за всю историю. Но месячные колебания температуры были очень большими. Так, показатель за апрель и июль опустился до 44-го места. С 1 июня по 10 августа количество осадков по стране составило 879 мм, превысив среднегодовые показатели (470,6 ~ 604,0 мм). В этом году отмечен самый продолжительный сезон дождей. В центральных регионах он закончится 16 августа, продлившись 54 дня, что на 5 дней дольше предыдущего рекорда, зафиксированного в 2013 году (49 дней).