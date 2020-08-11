Индонезия упрощает режим въезда для южнокорейских бизнесменов

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Индонезия согласилась упростить режим въезда для южнокорейских бизнесменов. С 17 августа они освобождаются от обязательной двухнедельной изоляции при въезде в страну, если представят отрицательные результаты теста на COVID-19. Как сообщили в МИД РК, соответствующая договорённость достигнута в ходе состоявшегося на этой неделе телефонного разговора министра иностранных дел Кан Гён Хва с её индонезийским коллегой Ретно Марсуди. Ранее договорённости о снятии ограничений на въезд бизнесменов были достигнуты с Китаем и Объединёнными Арабскими Эмиратами. Ведутся переговоры по этому поводу с Японией. Индонезия ввела запрет на въезд иностранцев с начала апреля, чтобы предотвратить распространение COVID-19. Исключение составляли лишь дипломаты и иностранцы, имеющие вид на жительство. РК ужесточила визовые требования, но не вводила запрет на въезд иностранцев.