Военные возобновят разминирование приграничных районов

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Южнокорейские военные активизируют на следующей неделе операции по обнаружению и обезвреживанию мин в приграничных районах. Об этом сообщил в пятницу председатель Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК генерал Пак Хан Ги. Он напомнил, что приоритетом военных является обеспечение безопасности граждан страны, призвав военнослужащих незамедлительно провести операцию по обезвреживанию мин. После того, как в начале августа на всей территории страны пошли сильные дожди, минобороны повысило уровень готовности вооружённых сил к чрезвычайным ситуациям до третьего, самого высокого. В последние дни в районах, пострадавших от наводнений, обнаружены 12 мин, которые с потоками воды могли проникнуть с территории демилитаризованной зоны. 17 августа поиск мин возобновится во всех приграничных районах одновременно с привлечением дополнительных сил и техники.