Губернатор провинции Кёнгидо - лидер в списке потенциальных кандидатов на пост президента

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Среди потенциальных кандидатов на пост следующего президента РК по уровню поддержки лидером стал губернатор провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мён. На это указывают опубликованные 14 августа результаты опроса, проведённого агентством Gallup Korea в период с 11 по 13 августа среди 1 тыс. жителей разных регионов страны. На вопрос о том, кого респонденты хотели бы видеть в роли следующего главы государства 19% указали на губернатора. Это на 6% больше, чем месяц назад. На втором месте бывший премьер-министр, ныне депутат Национального собрания от правящей Демократической партии Тобуро Ли Нак Ён. Его показатель составил 17%, снизившись на 7%. Ли Чжэ Мён впервые обошёл бывшего главу правительства в рамках подобных опросов. Далее следуют генеральный прокурор Юн Сок Ёль – 9%, председатель оппозиционной Народной партии Ан Чхоль Су – 3%, независимый депутат Хон Чжун Пхё – 2%.