Президент РК выбрал девять заместителей глав правительственных учреждений

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Президент РК Мун Чжэ Ин выбрал в пятницу кандидатуры на должности заместителей глав правительственных учреждений. Так, он предложил кандидатуру Чхве Чжон Гона, работавшего в отделе планирования внешней политики управления национальной безопасности его администрации, на должность первого заместителя министра иностранных дел РК. Будучи профессором факультета политологии Университета Ёнсэ, он имеет опыт работы в дипломатической сфере. Глава государства выбрал также кандидатов на должности заместителей глав управления юридической экспертизы при премьер-министре, министерства административного управления и безопасности, министерства морского и рыбного хозяйства, управления по развитию сельскохозяйственных районов, патентного управления, агентства развития и инвестиций движения Сэмангым, управления по делам патриотов и ветеранов, комиссии по добросовестной конкуренции.