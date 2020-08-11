Правительство обсуждает ужесточение социального дистанцирования

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Органы здравоохранения рассматривают вопрос об ужесточении режима социального дистанцирования в столичном регионе, поскольку суточный рост числа случаев COVID-19 превысил сто. Большинство из них сосредоточены в Сеуле и его окрестностях. Об этом сообщил в пятницу журналистам замминистра здравоохранения и социального обеспечения Ким Ган Рип. Он выразил обеспокоенность по поводу возникновений очагов инфекции в церквях, школах и на рынках. Если режим социального дистанцирования будет повышен с нынешнего первого до второго уровня, будет введён запрет на проведение мероприятий с участием более 50-ти человек в закрытых помещениях и более ста человек на открытом воздухе. Поскольку более 30% подтверждённых случаев инфекции на прошлой неделе связаны с церквями, замминистра не исключил возможности ужесточения требований к проведению религиозных мероприятий. За предоставление ложных данных, если оно приведёт к росту заболеваемости, предусмотрено уголовное наказание,- напомнил Ким Ган Рип. Окончательное решение будет принято после наблюдения за ситуацией в течение двух дней.