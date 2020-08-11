В РК готовы повысить режим социального дистанцирования

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В связи с ухудшением эпидемической ситуации власти РК намерены повысить режим социального дистанцирования до второго уровня. Об этом 15 августа в ходе заседания Центрального штаба по противодействию стихийным бедствиям и катастрофам заявил премьер-министр РК Чон Сэ Гюн. По его словам, темпы распространения COVID-19 приобретают серьёзный характер и наибольшая часть новых случаев заражения приходится на столичный регион. Глава правительства подчеркнул, что приоритетной задачей является максимально быстрое предотвращение дальнейшего ухудшения ситуации. В случае повышения режима социального дистанцирования до второго уровня временно будут закрыты объекты, которые могут стать очагами массовых заражений. Это караоке, клубы, бары и другие увеселительные заведения. Также спортивные мероприятия вновь будут проходить без зрителей. Помимо этого, в этом случае запрещается проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек внутри помещений и 100 человек на открытом воздухе. 14 августа в стране зарегистрировано 166 новых случаев COVID-19.