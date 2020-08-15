В РК режим социального дистанцирования повышен до второго уровня

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Правительство РК приняло решение повысить режим социального дистанцирования до второго уровня в Сеуле и провинции Кёнгидо, учитывая резкое ухудшение эпидемической ситуации. Данная мера вступит в силу с 16 августа. Об этом 15 августа в ходе брифинга заявил министр здравоохранения и соцобеспечения Пак Нын Ху. По его словам, в Сеуле и провинции Кёнгидо за сутки было зарегистрировано более 100 новых случаев заражения COVID-19. Подобная ситуация фиксируется впервые с января этого года, когда в стране началась эпидемия. Это может указывать на начало новой волны заражений. Таким образом, с 16 августа в Сеуле и в провинции Кёнгидо на объектах, входящих в группу риска, вводятся меры обязательного соблюдения противоэпидемических правил. Это караоке клубы, бары, компьютерные клубы и другие увеселительные заведения. Спортивные мероприятия вновь будут проходить без зрителей. Также вводится запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек внутри помещений и 100 человек на открытом воздухе. Ограничивается посещение занятий школьниками. В случае отсутствия улучшений ситуации в течение двух недель объекты, входящие в группу риска, будут закрыты.