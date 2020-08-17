16 августа в РК 197 новых случаев COVID-19

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По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, за сутки 16 августа в стране выявлены 197 новых случаев COVID-19. Общее число инфицированных с момента обнаружения вируса на территории страны составило 15.515 человек. 195 новых случаев – местного происхождения, в том числе, 167 зафиксированы в столичном регионе: в Сеуле – 90, в провинции Кёнгидо – 70, в Инчхоне – 7. В Пусане и Кванчжу выявлены по 7 случаев, в провинции Чхунчхон-Намдо – 4, в Чхунчхон-Пукто – 3, в Тэчжоне и провинции Кёнсан-Пукто – по 2, в Тэгу, провинциях Канвондо и Чолла-Пукто – по одному. 2 случая инфекции выявлены на пунктах карантинного контроля при въезде в страну. Количество новых случаев заболевания превышает 100 четыре дня подряд, начиная с 14 августа. В связи резким ростом заболеваемости в столичном регионе, с 16 августа там повышен уровня социального дистанцирования с третьего до второго уровня, который будет действовать две недели. Новые очаги инфекции связаны с рядом церквей, сетью закусочных Lotteria, кафе и школами. Количество умерших не увеличилось, составляя по-прежнему 305 человек. Коэффициент смертности составляет 1,99%. 7 человек завершили лечение, и общее число вылечившихся составило 13.917 человек. Продолжают лечение 705 человек.