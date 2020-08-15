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Оппозиция опережает по уровню поддержки правящую партию

Write: 2020-08-17 12:11:01Update: 2020-08-17 15:06:57

Оппозиция опережает по уровню поддержки правящую партию

Photo : YONHAP News

Уровень поддержки политики оппозиционной Объединённой партии будущего превосходит соответствующий показатель правящей Демократической партии Тобуро. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого агентством Realmeter по заказу YTN с 10 по 14 августа среди 2.515 взрослых жителей различных регионов страны. Правящую партию поддерживают 34,8% опрошенных, что на 0,3% меньше, чем на прошлой неделе. Уровень поддержки главной оппозиционной партии увеличился за тот же период на 1,7%, составив 36,3%. Рейтинг оппозиции превышает рейтинг правящей партии во всех регионах страны, кроме городов Кванчжу и Инчхона, провинций Чолладо и Кёнгидо. Однако в Кванчжу и провинциях Чолладо уровень поддержки правящей партии сократился за неделю на 7,7%, составив 51,6%. Популярность Демократической партии Тобуро ниже, чем Объединённой партии будущего среди респондентов в возрастной категории от 30 до 50 лет.  Уровень поддержки политики действующего президента Мун Чжэ Ина снизился за неделю на 0,6%, составив 43,3%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±2,0% при уровне достоверности 95%.
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