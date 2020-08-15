За ситуацией с COVID-19 в столичном регионе следит группа экстренного реагирования

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В связи с распространением COVID-19 в столичном регионе, там по распоряжению правительства создана группа экстренного реагирования. Она анализирует пути групповых заражений и отслеживает эпидемическую ситуацию в целом. В составе группы 190 человек, которые разделены на 38 команд. Между ним разделены зоны ответственности – муниципальные округа Сеула и Инчхона, города и уезды провинции Кёнгидо. Под особый контроль взяты такие объекты как церкви и учебные заведения. В связи резким ростом заболеваемости в столичном регионе, с 16 августа там повышен уровня социального дистанцирования с третьего до второго уровня, который будет действовать две недели. Кроме того, создан резерв больничных коек на случай увеличения числа пациентов в тяжёлом состоянии. Дополнительные койки оснащены оборудованием для интенсивной терапии. Правительство обратилось к частным клиникам с просьбой оказать поддержку в лечении больных в случае нехватки коек. Органам здравоохранения дано указание повторно проверить систему оказания неотложной помощи, чтобы не допустить сбоев в случае ухудшения ситуации.