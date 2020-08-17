РК и США начали совместные командно-штабные учения

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РК и США начали во вторник командно-штабные учения. Они проходят в формате компьютерного моделирования и продлятся по 28 августа. Это первые крупные совместные учения с начала года, поскольку предыдущие были отменены из-за пандемии COVID-19. Нынешние учения пройдут в два этапа. В ходе первого этапа, который проходит с 18 по 22 августа, отрабатывается защита РК от вторжения потенциального противника. В ходе второго этапа с 24 по 28 августа стороны отработают контратаку. С 11 по 14 августа стороны провели предварительную отработку совместных действий в кризисных ситуациях. Изначально учения должны были начаться в воскресенье, но были отложены после того, как у одного из офицеров южнокорейской армии, который должен был участвовать в них, подтвердилось наличие COVID-19. Между тем, у всех, кто с ним контактировал, результаты теста оказались отрицательными. В связи с необходимостью соблюдения карантинных требований учения проходят в сокращённом формате только в дневное время. В этой связи сторонам не удастся проверить оперативные возможности Сеула самостоятельно управлять своими войсками в военное время.