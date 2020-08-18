В РК снова более двухсот новых случаев COVID-19 за сутки

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По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, за сутки 17 августа в стране выявлены 246 новых случаев COVID-19. Общее число инфицированных с момента обнаружения вируса на территории страны - 15.761 человек. 240 случаев – местного происхождения, в том числе, 202 зафиксированы в столичном регионе: в Сеуле – 132, в провинции Кёнгидо – 52, в Инчхоне – 18. В Пусане и провинции Чолла-Пукто выявлены по 7 случаев, в Тэгу – 6, в провинции Чхунчхон-Намдо – 5, в Кванчжу – 4, в Ульсане и провинции Кёнсан-Пукто – по 3, в провинции Канвондо – 2, в провинции Чхунчхон-Пукто – 1. 6 случаев инфекции выявлены на пунктах карантинного контроля при въезде в страну. Более ста случаев инфекции фиксируется пять дней подряд, с 14 августа. Рост заболеваемости в столичном регионе связан с очагами инфекции в церквях на севере Сеула, где общее число инфицированных составило 319 человек и в Ёнине провинции Кёнгидо – 131 человек. С кафе Starbucks в Пхачжу провинции Кёнгидо связаны 42 случая инфекции. Из-за роста заболеваемости органы здравоохранения ввели в столичном регионе второй уровень социального дистанцирования, который будет действовать две недели. Если ситуация не улучшится, будет введён третий, самый жёсткий уровень. Количество умерших увеличилось за сутки на одного человека, составив 306 человек. Коэффициент смертности составляет 1,94%. 17 человек завершили лечение, и общее число вылечившихся составило 13.934 человека. Продолжают лечение 1.521 человек.