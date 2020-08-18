Правительство расследует причины сброса воды во время сезона дождей

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Сильнейшие дожди, проходившие недавно на Корейском полуострове, привели к случаям вынужденного сброса воды из водохранилищ путём открытия шлюзов на дамбах, что стало причиной наводнений в нижних течениях рек. В этой связи в министерстве экологии сообщили о начале расследования оправданности сброса воды на дамбах Сомчжинган, Ёндам и Хапчхон. Рабочая группа приступила к анализу данных 17 августа. В ходе процедуры будет учитываться также мнение жителей районов, пострадавших в результате сброса. В результате сброса воды повреждён 171 дом, под водой оказались 745 гектаров сельхозугодий, эвакуированы 644 человека. Эксперты намерены определить конкретные причины наводнений и установить виновных, если таковые имеются. Помимо этого, в министерстве сообщили о возможности принятия дополнительных мер поддержки пострадавших регионов. В частности, может быть расширен список специальных зон бедствия, повышена сумма субсидий, может быть оказана помощь мелким предпринимателям.