Карантинный контроль на пляжах привлёк внимание BBC

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Южнокорейская система карантинного контроля, применяемая на морских пляжах, привлекла внимание за рубежом. В городе Канныне у входа на пляж Кёнпхо необходимо заполнить анкету с личными данными, а затем пройти проверку температуры тела. Только после этого можно попасть на пляж, предварительно получив специальный браслет, который является подтверждением того, что человек прошёл проверку. Кроме того, на пляже следует находиться в маске. Вокруг пляжа установлены ограждения. Зонты установлены в двух метрах друг от друга. Там же дежурят муниципальные работники, которые контролируют выполнение посетителями правил безопасности. Кроме того, вокруг летает дрон с громкоговорителем, который оповещает отдыхающих о необходимости соблюдать карантинные правила. Правительство в режиме реального времени предоставляет информацию о степени наполненности 50-ти крупнейших пляжей по всей стране. В некоторых регионах перед посещением побережья необходимо заранее зарегистрироваться. Подобная практика используется в провинции Чолла-Намдо. Британская телерадиовещательная организация BBC недавно выбрала пляж Кёнпхо в городе Канныне в качестве примера обеспечения эпидемической безопасности в подобных местах отдыха. К настоящему моменту в стране не фиксировались случаи заражения COVID-19 на пляжах. Однако в связи с сильнейшей жарой ожидается, что количество посетителей побережья вырастит, что требует сохранения бдительности местных властей.