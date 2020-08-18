Церковь «Саран чэиль»– второй по величине очаг COVID-19 в РК

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Церковь «Саран чэиль» в Сеуле, с которой связаны более 400 случаев COVID-19, превращается во второй по величине очаг инфекции в РК. Крупнейшим в стране очагом инфекции остаётся религиозная секта «Синчхончжи» в городе Тэгу, с которой связаны 5.214 случаев COVID-19. Как сообщили во вторник в департаменте здравоохранения Сеула, 12 августа у одного из прихожан церкви «Саран чэиль» был подтверждён вирус COVID-19, а к полудню 17 августа выявлены в общей сложности 438 случаев инфекции. В полдень 18 августа были обнародованы обновлённые данные, в соответствии с которыми их число достигло 457. Существуют опасения, что число заболевших увеличится, поскольку тесты на наличие вируса сдали около половины из более чем 4 тыс. прихожан. У 16% из них результат оказался положительным. Местонахождение порядка 500 прихожан установить не удаётся. Карантинные власти полагают, что причиной массового заражения стало несоблюдение правил социального дистанцирования. Ряд прихожан во главе с пастором Чон Гван Хуном, у которого подтверждено наличие вируса, участвовали в массовом шествии в честь Дня освобождения Кореи, состоявшемся 15 августа в центре Сеула. С церковью «Саран чэиль» связаны случаи заболевания в пяти крупных городах и провинциях страны. Власти Сеула призвали церкви перейти к проведению служб в режиме онлайн.