Премьер-министр РК: Нарушители карантинных правил могут быть наказаны

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Создание препятствий проведению диагностики и эпидемиологических исследований уполномоченными органами будет строго наказываться в соответствии с законодательством. Если такие действия приведут к дополнительным случаям заражения, государство будет вправе требовать от виновного возмещения ущерба и расходов на лечение. С таким заявлением 19 августа выступил премьер-министр РК Чон Сэ Гюн, комментируя быстрый рост числа новых случаев COVID-19. Он отметил, что на протяжении пяти дней фиксируется более ста новых заражённых в сутки. Премьер-министр выразил беспокойство в связи с ростом количества заболевших, связанных с церковью «Саран чэиль». В настоящее время не удаётся завершить диагностику всех прихожан, поскольку руководство церкви не предоставило их полный список, - добавил он. Глава правительства дал указание получить список, используя для этого законные меры, в том числе совместное расследование полиции и прокуратуры. Чон Сэ Гюн отметил, что большинство заболевших в течение недели составляют лица старше 50 лет. Из них более ста человек старше 70 лет. В настоящее время нет необходимости повышать режим социального дистанцирования до третьего уровня, который, в свою очередь, станет большим ударом по гражданам и экономике, - добавил он.