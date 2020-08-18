В столичном регионе действуют меры социального дистанцирования второго уровня

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Начиная с 19 августа в столичном регионе в полную силу действует режим социального дистанцирования второго уровня. Любые мероприятия с участием более 50 человек внутри помещений и ста человек на открытом воздухе запрещены до 30 августа. Таким образом, в этот период нельзя проводить выставки, какие-либо церемонии, экзамены для устройства на работу, а также такие частные мероприятия как свадьба или похороны. На нарушителей данных правил будет наложен штраф до 3 млн вон или 2,5 тыс. долларов. Если нарушение запрета приведёт к распространению заболевания, государство может потребовать от виновного возместить расходы, связанные с госпитализацией, лечением больных и проведением карантин. Кроме этого, церкви обязаны проводить службы только в режиме онлайн. 12 наименований объектов, входящих в особую группу риска, такие как клубы и компьютерные салоны, временно закрыты. Работу прекратили музеи, библиотеки, галереи, находящиеся в ведении муниципальных органов. Спортивные мероприятия проходят без участия зрителей. Частные учебные центры, игровые заведения, предприятия общепита обязаны соблюдать правила карантина.