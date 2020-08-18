США высоко ценят роль рабочей группы по Северной Корее

Photo : YONHAP News

РК и США на регулярной основе координируют дипломатические усилия, вопросы реализации антисеверокорейских санкций и межкорейского сотрудничества. Так 18 августа представитель госдепартамента США ответил на письменный вопрос одного из южнокорейских информационных агентств по поводу заявления министра по делам воссоединения РК Ли Ин Ёна. 18 августа на встрече с послом США в РК Гарри Харрисом министр отметил необходимость пересмотра функций южнокорейско-американской рабочей группы по Северной Корее с тем, чтобы группа вносила больший вклад в развитие межкорейских отношений и поддержку политики мира на Корейском полуострове. В госдепе США, между тем, сообщили, что совместная рабочая группа эффективно выполняет свои функции по ряду вопросов, в том числе проблемы дипломатического характера, денукреализация Корейского полуострова, санкции в отношении КНДР и межкорейское сотрудничество.