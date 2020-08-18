18 августа в РК выявлены почти 300 новых случаев COVID-19

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По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, за сутки 18 августа в стране выявлены 297 новых случаев COVID-19. Общее число инфицированных с момента обнаружения вируса на территории страны составило 16.058 человек. 295 случаев – местного происхождения, в том числе, 258 зафиксированы в столичном регионе: в Сеуле – 151, в провинции Кёнгидо – 99, в Инчхоне – 8. В Пусане выявлены 9 случаев, в Кванчжу и провинции Канвондо – по 6, в провинциях Чхунчхон-Намдо и Кёнсан-Пукто – по 3, в Сэчжоне, Тэгу, провинциях Чолла-Намдо, Чхунчхон-Пукто – по 2, провинциях Чолла-Пукто и Кёнсан-Намдо – по одному. 2 случая инфекции выявлены на пунктах карантинного контроля при въезде в страну. По данным органов здравоохранения, которые провели тестирование 3.275 прихожан сеульской церкви «Саран чэиль», число инфицированных увеличилось до 568 человек. 130 человек ожидают результатов тестирования, а местонахождение почти 400 прихожан остаётся неизвестным. Количество умерших не увеличилось, по-прежнему составляя 306 человек. Коэффициент смертности - 1,91%. 72 человека завершили лечение, а общее число вылечившихся составило 14.006 человек.