Правительство стремится не допустить ухудшения ситуации с COVID-19

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Правительство РК принимает меры для того, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения ситуации и повышения режима социального дистанцирования до третьего уровня, который нанесёт удар по гражданам и национальной экономике. Между тем, суточный рост числа инфицированных вирусом COVID-19 превышает сто человек с 14 августа. По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, за сутки 18 августа в стране выявлены 297 новых случаев. Общее число инфицированных с момента обнаружения вируса на территории страны составило 16.058 человек. Для того, чтобы избежать дефицита больничных коек, на лечение в условиях стационара направляются только тяжёлые пациенты. Те, у кого заболевание протекает в лёгкой форме, либо симптомы отсутствуют, проходят лечение в медицинских центрах или домашних условиях. Между тем, премьер-министр РК Чон Сэ Гюн, комментируя быстрый рост числа новых случаев COVID-19, заявил, что создание препятствий проведению диагностики и эпидемиологических исследований уполномоченными органами будет строго пресекаться. Если такие действия приведут к дополнительным случаям заражения, государство будет вправе требовать от виновного возмещения ущерба и расходов на лечение.