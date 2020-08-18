В РК реализуется проект Green Smart School

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Правительство РК реализует проект создания школ будущего, в которых будут совмещены режимы обучения оффлайн и онлайн, а также широко применены цифровые и экологически чистые технологии. 18 августа президент страны Мун Чжэ Ин посетил женскую школу средней ступени Чхандок в Сеуле, которая является первым образцом данной концепции под названием Green Smart School. В данной школе, основанной 75 лет назад, сегодня применяются новшества, соответствующие бесконтактной эпохе. В частности, там действует информационная система обучения, используются солнечные панели. Глава государства принял участие в уроке, на котором ученицы вместо привычных учебников пользовались планшетами. Президент подчеркнул, что образование - это ключевая область инвестирования, необходимая для будущего. Он выразил надежду на то, что проект Green Smart School позволит почувствовать перемены, связанные с политикой «Нового курса», нацеленного на оживление экономики. В реализацию проекта правительство намерено вложить до 2025 года 18 трлн вон (15 млрд 200 млн долларов). Они будут выделены на модернизацию 2.800 старых школ.