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Политика

КНДР – единственная из 230 стран с нулевым доступом в Интернет

Write: 2020-08-19 14:53:12Update: 2020-08-19 15:32:03

КНДР – единственная из 230 стран с нулевым доступом в Интернет

Photo : YONHAP News

КНДР оказалась единственной из 230-ти стран, гражданам которой запрещено пользование Интернетом. Как сообщила в среду радиостанция «Свободная Азия», к такому выводу пришли канадская компания Visual Capitalist и сингапурское агентство Data Reportal. В их совместном отчёте говорится, что КНДР, население которой составляет почти 26 млн человек, заняла последнее место среди проанализированных стран по затратам времени на доступ в Интернет и использование социальных сетей. Северокорейцам доступна только внутренняя Интранет-сеть «Кванмён». Исследователи напоминают, что ряд африканских стран, в том числе, Южный Судан и Эритрея, имеют гораздо более низкий валовой внутренний продукт, чем КНДР, но 8% их населения регулярно пользуется Интернетом. В таких странах как Бурунди и Сомали показатель достигает 10%.  Северокорейские власти ограничивают доступ своего населения к информации исключительно по политическим соображениям,- говорится в отчёте. 
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