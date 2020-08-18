В Сеуле стараются решить проблему нехватки больничных коек

Photo : YONHAP News

В связи с резким ростом количества новых случаев COVID-19 в Сеуле обострилась проблема обеспечения больничными койками. Её стараются решить столичная мэрия и крупнейшие частные больницы. 19 августа исполняющий обязанности мэра Сеула Со Чжон Хёп и главный врач больницы при Сеульском государственном университете Ким Ён Су провели заседание совместного правительственно-гражданского консультационного органа по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения. В нём участвовали главные врачи 15 больниц. Со Чжон Хёп подчеркнул серьёзность эпидемической ситуации, учитывая беспрецедентно высокую долю больных в возрасте старше 60 лет. По его словам, по состоянию на 00 часов 19 августа в Сеуле загруженность больничных коек превысила 80%. Ким Ён Су, в свою очередь, отметил, что имеющийся ресурс исчерпан, а палаты для тяжёлых больных практически заполнены. Он также отметил, что могут возникнуть дополнительные трудности в борьбе с COVID-19, если студенты медицинских вузов приступят к запланированной на пятницу забастовке. Стороны сошлись во мнении о необходимости сотрудничества правительства и частных медицинских кругов.