РК и США продолжают переговоры о разделении военных расходов

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С начала августа представитель РК на переговорах с США по соглашению о разделении военных расходов Чон Ын Бо ведёт переговоры со своей американской коллегой Донной Уэлтон. Контакты происходят по телефону и электронной почте. Уэлтон была официально назначена представителем от США 3 августа, сменив на этой должности Джеймса Дехарта. Она отвечает за переговоры о расходах на оборону не только с РК, но и со всеми странами, где размещены американские войска. Как сообщили в МИД РК, между сторонами сложилось понимание о необходимости непрерывного взаимодействия для скорейшего решения вопроса, однако по конкретным пунктам сохраняются разногласия. Переговоры о подготовке 11-го специального соглашения начались ещё в сентябре прошлого года. В конце марта этого года стороны предварительно договорились об увеличении южнокорейской доли на 13%. Однако окончательная договорённость не достигнуто из-за несогласия президента США.