Российские самолёты вошли в зону опознавания ПВО РК

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Шесть российских военных самолётов, в том числе, два стратегических бомбардировщика Ту-95МС, вошли в зону опознавания ПВО РК в Восточном море. По сообщению южнокорейских военных, утром 19 августа в течение примерно 20 минут российские самолёты двигались в южном направлении в районе наложения зон опознавания ПВО РК и Японии вблизи островов Токто в Восточном море. После этого они переместились в зону опознавания ПВО Японии. Накануне в минобороны России сообщили, что над нейтральными водами Восточного моря и северо-западной части Тихого океана проведён плановый полёт. Для пресечения полёта российских самолётов в воздух были подняты истребители F-15K и F-16 южнокорейских ВВС. Представители минобороны двух стран с 2004 года ведут переговоры о создании «горячей линии» для обмена полётной информацией. Опознавательные зоны ПВО не являются территориальным воздушным пространством и не подпадают под действие международного права. Однако, в соответствии со сложившейся практикой, при приближении к таким зонам необходимо предварительное уведомление.