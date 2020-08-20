Число новых случаев COVID-19 превышает сто семь дней подряд

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Семь дней подряд, начиная с 14 августа, число новых случаев COVID-19 измеряется в трёхзначных числах. За это время их зафиксировано более полутора тысяч. По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, за сутки 19 августа в стране выявлены 288 новых случаев COVID-19. Общее число инфицированных с момента обнаружения вируса на территории страны составило 16.346 человек. 286 случаев – местного происхождения, в том числе, 230 зафиксированы в столичном регионе: в Сеуле – 135, в провинции Кёнгидо – 85, в Инчхоне – 10. В Пусане выявлены 15 случаев, в Тэчжоне - 8, в провинции Чолла-Пукто – 6, в провинциях Чхунчхон-Намдо, Канвондо и Кёнсан-Пукто – по 5, в Тэгу, провинциях Чолла-Намдо и Кёнсан-Намдо – по 3, в Сэчжоне, Кванчжу и провинции Чхунчхон-Пукто – по одному. 2 случая инфекции выявлены на пунктах карантинного контроля при въезде в страну. Основными источниками инфекции в последние дни являются церкви в Сеуле и провинции Кёнгидо. Так, число случаев инфекции, связанных с церковью «Саран чэиль» в Сеуле, по состоянию на полдень среды составило 623. По данным карантинных органов, в ближайшее время станет ясно, наступила ли вторая волна инфекции. Число умерших увеличилось за минувшие сутки на одного человека, составив 307 человек. Коэффициент смертности - 1,88%. 57 человек завершили лечение, а общее число вылечившихся составило 14.063 человека.