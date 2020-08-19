Социальные выплаты увеличили доходы и расходы домохозяйств

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Несмотря на то, что пандемия COVID-19 нанесла серьёзный удар по экономике, доходы и расходы домохозяйств во втором квартале увеличились по сравнению с тем же периодом прошлого года. Согласно данным Национального статистического управления, опубликованным 20 августа, среднемесячный доход на одно южнокорейское домохозяйство в указанный период составил 5 млн 272 тыс. вон (4.440 долларов), что на 4,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основным источником такого роста стали социальные выплаты, включая единовременные пособия, выделенные правительством, чтобы помочь населению справиться с последствиями пандемии COVID-19. Объём такого дополнительного дохода во втором квартале составил в среднем 985 тыс. вон или 825 долларов. Сумма выросла более чем на 80% в годовом исчислении. С другой стороны, примерно на 5% снизился доход от трудовой и предпринимательской деятельности. При этом наибольшее снижение показателей отмечено среди людей с наименьшим уровнем доходов. Но даже в этой группе общий доход вырос на 8,9% за счёт социальных выплат. Расходы домохозяйств, состоящих из двух или более человек, выросли на 1,4%.