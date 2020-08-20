В РК унифицируют систему распределения больничных коек

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В связи с резким ростом количества новых случаев COVID-19 в столичном регионе правительство РК принимает все возможные меры для стабилизации эпидемической ситуации. За последнюю неделю было зарегистрировано более полутора тысяч новых заражённых, причём география распространения вируса расширяется. Это заставляет региональные власти и правительство активизировать сотрудничество. В частности, решено унифицировать стандарты распределения больничных коек, которые до сих пор в каждом регионе были разными. Во избежание чрезмерной нагрузки на стационары, те, у кого заболевание протекает в лёгкой форме, либо симптомы отсутствуют, проходят лечение в домашних условиях или медицинских центрах, созданных в рамках борьбы с COVID-19. В случае необходимости больных из столичного региона могут направить в больницы соседних регионов. Растёт обеспокоенность по поводу заражённых, связанных с церковью «Саран чэиль». Около 700 её прихожан не выходят на связь или отказываются проходить тестирование на наличие вируса. Власти подчёркивают, что первоочередной задачей на данный момент является сдерживание дальнейшего распространения вируса. Помимо этого, они ещё раз предостерегли организации врачей от проведения запланированных на 21 августа массовых забастовок и митингов, учитывая сложную эпидемическую ситуацию.